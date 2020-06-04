Открываем купальный сезон: свердловские спасатели начали проверять пляжи

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:57:14+03:00

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В Свердловской области начали готовиться к пляжному сезону и спасатели уже начали проверять места для купания. К ревизии пляжей приступили с сегодняшнего дня, об этом заявил Сергей Кабаков, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге (92,3 фм).

- Буквально с сегодняшнего дня мы начинаем техническое освидетельствование пляжей Екатеринбурга и Свердловской области. Первая заявка поступила из Первоуральского городского округа. Там мы принимаем городской пляж. По результатам он либо будет допущен или не будет, - сказал инспектор.

Сергей Кабаков отметил, что в прошлом году из всех мест для купания в Свердловской области заявки на статус официально пляжа подавали только семь организаций. Проверку прошли только пять. Остальные места были несанкционированными.

- По требованиям на пляже должна быть очистка дна водолазными специалистами. Купальная зона должна быть оборудована буями, глубина не более двух метров. Обязательно оборудован спасательный пост со спасателями, спасательные круги, жилеты, конец Александрова, медоптечка, громкоговорители, лодка, - перечисляет спасатель.

Какие пляжи в этом году будут приняты, пока неизвестно. Информация со списком разрешенных мест для купания появится на сайте регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU