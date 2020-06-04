2020-06-04T09:52:37+03:00
Общество

Свердловские спасатели поймали 19 лодочников, у которых не было спасательных жилетов

Рейды регулярно проводятся на 22 водоемах области
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Свердловские спасатели МЧС вместе со специалистами ГИМС проводят патрулирование водоемов, в ходе которых ищут нарушителей использования лодок и катеров. В первую очередь они проверяют, чтобы судно было зарегистрировано, чтобы документы были при себе у владельца, а также чтобы все пассажиры были в спасательных жилетах.

- Мы обязательно проверяем наличие аптечки, огнетушителя, спасательных средств на борту, - рассказал старший инспектор ГИМС ГУ МЧС по Свердловской области Евгений Хренков.

Рейды регулярно проводятся на 22 водоемах области. Только с начала мая специалисты поймали 19 лодочников-нарушителей. Все они были привлечены к административной ответственности в виде штрафов. По данным спасателей, большинство нарушений были связаны с отсутствием на пассажирах спасательных жилетов.

Напомним, за управление лодкой или катером, которые не прошли техосвидетельствование, предусмотрен штраф до 10 тысяч, за управление без прав – до 15 тысяч, а за управление незарегистрированным судном – до 20 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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