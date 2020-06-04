В Екатеринбурге ищут 17-летнюю школьницу с огненными волосами

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:17:41+03:00

Бухтиярова Ирина ушла гулять поздно вечером 31 мая, но домой так и не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге полицейские разыскивают 17-летнюю Бухтиярову Ирину Александровну. Девушка пропала еще 31 мая – поздно вечером она ушла погулять, но домой обратно так и не вернулась. В полицию за помощью обратились родственники подростка.

Приметы: рост 165-168 сантиметров, плотное телосложение, огненно-рыжие волосы до плеч и карие глаза.

Если вы вдруг видели где-то Ирину или знаете, где она может находиться, обязательно сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (343) 356-44-35 либо 8 (343) 356-42-04.

ИСТОЧНИК KP.RU