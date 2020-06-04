В Екатеринбурге ищут 17-летнюю школьницу с огненными волосами
Бухтиярова Ирина ушла гулять поздно вечером 31 мая, но домой так и не вернулась
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские разыскивают 17-летнюю Бухтиярову Ирину Александровну. Девушка пропала еще 31 мая – поздно вечером она ушла погулять, но домой обратно так и не вернулась. В полицию за помощью обратились родственники подростка.
Приметы: рост 165-168 сантиметров, плотное телосложение, огненно-рыжие волосы до плеч и карие глаза.
Если вы вдруг видели где-то Ирину или знаете, где она может находиться, обязательно сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (343) 356-44-35 либо 8 (343) 356-42-04.
ИСТОЧНИК KP.RU