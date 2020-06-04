Под Екатеринбургом за 25 миллионов продают альпийский домик с зимним садом и музыкальной студией

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Екатеринбургом, в поселке Карасьеозерский, выставили на продажу трехэтажный коттедж, который выполнен в альпийском стиле. Участок – 20 соток, общая площадь – 709 «квадратов». В доме есть несколько спален, рабочий кабинет, гараж, зимний сад и даже музыкальная студия. А еще сауна и большой бассейн.

- Изначально желание при возведении дома заключалось в том, чтобы задвинуть стилистические правила и концепты подальше и создать удобный дом с учетом современных реалий и образа жизни, - сообщается на сайте N1.RU.

Фото: портал N1.RU

Именно поэтому внутри дома очень своеобразная планировка – «переменная этажность», которая создает ощущение взаимосвязи и перетекаемости одного помещения в другое. В коттедже очень много свободного пространства и света, благодаря большим окнам. Кстати, заплатить за него придется 25 миллионов.

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU