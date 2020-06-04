2020-06-04T08:25:35+03:00
Происшествия

На Среднем Урале под суд отправили банду фальшивомонетчиков

Теперь им всем грозит до восьми лет колонии
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале под суд отправили банду фальшивомонетчиковНа Среднем Урале под суд отправили банду фальшивомонетчиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили банду из пяти местных жителей, которых обвиняют в фальшивомонетничестве. В октябре прошлого года один из участников на одном из сайтов в Интернете выкупил шесть фальшивых пятитысячных купюр, расплатившись за них биткоинами. Деньги ему доставили посылкой.

После этого мужчина пригласил «в банду» еще пять своих знакомых, пообещав им за сбыт одной фальшивой купюры 500 рублей. Так они сбыли первую часть кассиру в магазине поселка Новоуткинск.

- Женщина, уверенная в подлинности денег, приняла их и разменяла на настоящие, только более мелкими купюрами, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Поддельная купюра была обнаружена через несколько дней, при пересчете денег.

Такую же схему они провернули несколько дней спустя. В начале ноября, во время попытки сбыть еще часть купюр, продавцы заметили фальшивку. На участников группы завели уголовное дело и направили в Первоуральский горсуд. Теперь им грозит до восьми лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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