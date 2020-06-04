Перевернулась на крышу и загорелась: на Урале иномарка вылетела на встречку и протаранила фуру
Минувшим утром на подъездной трассе к Первоуральску, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП: иномарка Daewoo Matiz выехала на встречку и протаранила фуру с полуприцепом и легковушку «Лада».
- От сильнейшего удара Daewoo Matiz отбросило на обочину, где она перевернулась на крышу и загорелась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили различные травмы и были госпитализированы в ЦГБ Первоуральска.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные обстоятельства и причины аварии. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям выбирать безопасную скорость, не допускать выезд на встречку, а также соблюдать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU