Перевернулась на крышу и загорелась: на Урале иномарка вылетела на встречку и протаранила фуру

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:54:10+03:00

Водителя и пассажира с различными травмами госпитализировали в горбольницу Первоуральска

Изменить размер текста: A A

Минувшим утром на подъездной трассе к Первоуральску, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП: иномарка Daewoo Matiz выехала на встречку и протаранила фуру с полуприцепом и легковушку «Лада».

- От сильнейшего удара Daewoo Matiz отбросило на обочину, где она перевернулась на крышу и загорелась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили различные травмы и были госпитализированы в ЦГБ Первоуральска.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные обстоятельства и причины аварии. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям выбирать безопасную скорость, не допускать выезд на встречку, а также соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU