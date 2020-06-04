2020-06-04T07:54:10+03:00
Происшествия

Перевернулась на крышу и загорелась: на Урале иномарка вылетела на встречку и протаранила фуру

Водителя и пассажира с различными травмами госпитализировали в горбольницу Первоуральска
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Минувшим утром на подъездной трассе к Первоуральску, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП: иномарка Daewoo Matiz выехала на встречку и протаранила фуру с полуприцепом и легковушку «Лада».

- От сильнейшего удара Daewoo Matiz отбросило на обочину, где она перевернулась на крышу и загорелась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили различные травмы и были госпитализированы в ЦГБ Первоуральска.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные обстоятельства и причины аварии. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям выбирать безопасную скорость, не допускать выезд на встречку, а также соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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