2020-06-04T07:36:52+03:00
Происшествия

В уральской глубинке собака Алексия поймала двух пьяных воришек, укравших шуруповерт и газонокосилку

Сумма ущерба составила почти 14 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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В последний день мая в полицию Алапаевского района Свердловской области поступило сообщение о том, что неизвестные залезли в частный дом в поселке Верхняя Синячиха и украли оттуда рабочие инструменты. На место сразу выехала следственно-оперативная группа.

- В частном доме проживает семейная пара. Супруга в тот день находилась на работе, а ее муж был дома и косил траву на участке, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Закончив, мужчина оставил газонокосилку в ограде и пошел домой отдохнуть.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Но когда чуть позже вернулся, то заметил, что инструмент пропал – так же как и шуруповерт. Сумма ущерба составила почти 14 тысяч рублей. В ходе осмотра места преступления эксперты-криминалисты обнаружили следы обуви. Тогда полицейские решили привлечь к поискам службено-розыскную собаку по кличке Алексия. Немецкая овчарка сразу взяла след и вскоре обнаружила украденные вещи.

- В доме, рядом с которым лежали инструменты, на тот момент находились двое мужчин, которые распивали алкоголь. Их задержали и доставили в полицию, - добавили в пресс-службе. – Воришками оказались неработающие местные жители 41 и 43 лет, ранее неоднократно судимые за кражи.

Украденные инструменты вернули хозяину. А мужчины признали свою вину и написали явки с повинной. На них завели уголовное дело. Теперь им грозит до пяти лет колонии. До решения суда они находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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