На Среднем Урале в половине компаний из-за коронавируса сократился штат
В Свердловской области из-за пандемии коронавируса еще в конце марта был введен режим самоизоляции. Кого-то отправили «на удаленку», а кому-то и вовсе пришлось закрыться и потерять работу. Аналитики службы HeadHunter решил провести опрос работодателей, чтобы выяснить, пришлось ли им сокращать персонал или фонд зарплаты в связи с кризисом.
Оказалось, что 45% всех опрошенных работодателей заявили о том, что число сотрудников в их компаниях сократилось.
Фото: HeadHunter
- В опросе месячной давности им задавался аналогичный вопрос, однако тогда доля составила лишь 20%, - заметили в пресс-службе HH. – Очевидно, май этого года стал не самым простым месяцем для компаний.
Однако увеличилась и доля тех компаний, чьи представители заявили об увеличении штата: в апреле их было только 3%, а в мае – уже 14%. На этот же вопрос месяц назад у работодателей было гораздо больше неопределенности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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