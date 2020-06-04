2020-06-04T08:36:42+03:00
Общество

На Среднем Урале в половине компаний из-за коронавируса сократился штат

Работу потеряли порядка 45% жителей
Мария Трапезникова
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Почти половину свердловчан сократили из-за коронавирусаПочти половину свердловчан сократили из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области из-за пандемии коронавируса еще в конце марта был введен режим самоизоляции. Кого-то отправили «на удаленку», а кому-то и вовсе пришлось закрыться и потерять работу. Аналитики службы HeadHunter решил провести опрос работодателей, чтобы выяснить, пришлось ли им сокращать персонал или фонд зарплаты в связи с кризисом.

Оказалось, что 45% всех опрошенных работодателей заявили о том, что число сотрудников в их компаниях сократилось.

Фото: HeadHunter

Фото: HeadHunter

- В опросе месячной давности им задавался аналогичный вопрос, однако тогда доля составила лишь 20%, - заметили в пресс-службе HH. – Очевидно, май этого года стал не самым простым месяцем для компаний.

Однако увеличилась и доля тех компаний, чьи представители заявили об увеличении штата: в апреле их было только 3%, а в мае – уже 14%. На этот же вопрос месяц назад у работодателей было гораздо больше неопределенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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