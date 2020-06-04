«Вода доходила ей до груди»: волонтеры из Екатеринбурга спасли от смерти едва не утонувшую в коллекторе собаку

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:42:51+03:00

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Минувшим днем зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков отправился на миссию на полуостров Баран, который находится на Верх-Исетском пруду. Утром ему позвонила женщина, которая узнала от рыбаков о собаке, вторые сутки сидящей на дне огромного коллектора. Оказалось, что внутри заброшенного цеха было очень много воды – она доходила собаке до груди, так что животное едва держалось, чтобы не утонуть.

Помещение было в ужасном состоянии: отвесные бетонные стены высотой около 6-7 метров, внизу трубы большого диаметра. А на дне сидела крупная дворняжка с желтой биркой в ухе: видимо, когда-то она попала под отлов, была чипирована и после отпущена обратно.

- Мы не могли понять, каким образом она оказалась в этом коллекторе: упасть туда нечаянно едва ли возможно, а никаких пологих спусков туда мы не обнаружили, - рассказывает Евгений. – Решили спускаться по стене прямо над тем местом, где сидела собака, закрепив веревку за ствол дерева, стоявшего неподалеку.

Волонтеры вытащили из воды едва не утонувшую собаку.Видео: Евгений Зенков / Зооспас

Когда волонтеры приступили к спасению и стали набрасывать на животное петлю, чтобы подтянуть, она стала уворачиваться и даже попыталась заползти на трубу. Как раз в этот момент на место приехали сотрудники МУП «Водоканал» - им тоже сообщили о застрявшей собаке. Рабочие спустили металлическую лестницу, один из них прошел по трубам как раз туда, где сидела собака, надел на нее петлю.

- Другой рабочий оставался на земле, и пока я поднимался на поверхность, удерживал веревку в натянутом положении, чтобы петля на спаса с собаки, - рассказывает Евгений. – Потом мы вдвоем с ним долго вытягивали ее – я тащил веревку жумаром, а он фиксировал вытащенный конец.

В итоге, все закончилось хорошо: собаку удалось перевалить через стену на землю и освободить. После этого она сразу же поспешила сбежать.

ИСТОЧНИК KP.RU