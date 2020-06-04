Убирайте зонтики, дождь – все: конец недели в Екатеринбурге будет теплым и солнечным

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:18:46+03:00

Конец недели в Екатеринбурге будет теплым и солнечным Фото: Алексей БУЛАТОВ

На небе совсем не будет туч

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Начало недели в Екатеринбурге было очень пасмурным и дождливым. Наверняка многие не расставались с зонтиками. Но теперь есть повод отложить их, наконец, в сторонку и достать темные очки: ведь выходные обещают быть теплыми, солнечными и без осадков. Рассказываем подробнее, какие температуры спрогнозировали синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 4 июня, воздух прогреется до +18…+20. Ветер восточный 3-8 м/сек. Осадков не обещают.

В ночь на пятницу, 5 июня, столбики термометров опустятся до +5, зато днем поднимутся до +21. Ветер, по данным синоптиков, будет очень слабый. Осадков не обещают, на небе будет светить солнце.

В ночь на субботу, 6 июня, ожидается чуть теплее – до +9. Днем воздух прогреется до +22…+24. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.

В ночь на воскресенье, 7 июня, будет совсем тепло: до +11, а днем до +26. Будет ясно и без осадков. Ветер южный 3-8 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU