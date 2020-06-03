Евгений Куйвашев попросил уральцев напоминать друг другу о ношении масок в транспорте

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:48:20+03:00

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Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались в Instagram на пассажиров 57-го автобуса, не соблюдающих масочный режим и спросили, кто должен за этим следить. По словам уральца, обратившегося к главе региона, одна из женщин в автобусе «была с кашлем и насморком» и при этом без маски.

- Абсолютно возмутительная ситуация. Сегодня дефицита масок у нас нет, и это просто безответственно ездить с симптомами ОРВИ и подвергать опасности окружающих. Давал поручение главе города жестко контролировать соблюдение санитарных норм в общественном транспорте. И рейды, конечно, проводятся, - написал Евгений Куйвашев. - Следить за пассажирами, безусловно, должны и сами сотрудники транспортных предприятий - объяснять, что ездить в автобусе, троллейбусе или трамвае без маски - нельзя, - написал Евгений Куйвашев.

Также губернатор попросил уральцев не стесняться, занять активную позицию в этом вопросе и напоминать другим пассажирам о ношении масок в транспорте.

- В конце концов, речь идет о нашей безопасности. Может, человек задумался о чем-то и забыл маску надеть? Надо ему об этом напомнить, - написал губернатор.

Добавим, что сотрудники транспортной инспекции и ГИБДД регулярно проводят рейды в Екатеринбурге и проверяют, как в транспорте соблюдаются санитарные меры. По словам специалиста МКУ «Муниципальной транспортной инспекции» Дмитрия Какоркова, последняя проведённая проверка показала, что большинство горожан соблюдают рекомендации и находятся в транспорте в индивидуальных средствах защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU