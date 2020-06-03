В Свердловской области за сутки провели 7404 исследования проб на коронавирус
В Свердловской области за сутки провели 7404 исследования проб на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб. Специалисты тестировали на COVID-19, людей, имеющих показания. Медики, также за сутки, обследовали 6 895 человек.
- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 314 173. Обследовано всего 291 663 человека, - сообщает оперштаб.
Напомним, что сегодня в регионе коронавирус подтвердился сразу у 357 человек. Эта цифра оказалась рекордной за все время пандемии. Всего на Среднем Урале – 6 381 заболевший. От коронавирусной инфекции на территории региона погибли 33 человека.
Динамика распространения коронавируса на Урале на 3 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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