У пожилых людей могут проявляться атипичные симптомы коронавируса
Среди них – бред и снижение давления
Важно при появлении симптомов вовремя обратиться к врачуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав рассказал о возможном проявлении атипичных симптомах коронавируса у пожилых людей. К примеру, могут наблюдаться бред, снижение артериального давления, конъюнктивит и тахикардия.
При этом, привычные симптомы COVID-19 могут не проявляться. У человека может отсутствовать лихорадка, одышка или кашель, пишет KP.ru.
Ранее главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов рассказал, что бессимптомное течение коронавируса может привести к серьезным осложнениям.
ИСТОЧНИК KP.RU