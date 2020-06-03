У пожилых людей могут проявляться атипичные симптомы коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:01:36+03:00

Важно при появлении симптомов вовремя обратиться к врачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди них – бред и снижение давления

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Минздрав рассказал о возможном проявлении атипичных симптомах коронавируса у пожилых людей. К примеру, могут наблюдаться бред, снижение артериального давления, конъюнктивит и тахикардия.

При этом, привычные симптомы COVID-19 могут не проявляться. У человека может отсутствовать лихорадка, одышка или кашель, пишет KP.ru.

Ранее главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов рассказал, что бессимптомное течение коронавируса может привести к серьезным осложнениям.

ИСТОЧНИК KP.RU