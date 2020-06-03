В России подрос прожиточный минимум

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:54:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В России по итогам первого квартала 2020 года прожиточный минимум вырос на 2,2% и достиг средней отметки в 10 984 рубля. Такие данные приводит KP.ru со ссылкой на документ Минтруда.

Размер прожиточного минимума на одного человека по итогам первого квартала этого года в среднем составил 11 731 рублей для работающего населения, 10 721 рублей на ребенка до 18 лет и 8 944 рубля на пенсионера.

Напомним, что по итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в стране снизился из-за снижения цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU