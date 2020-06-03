2020-06-03T17:54:32+03:00
Экономика

В России подрос прожиточный минимум

По итогам первого квартала 2020 год средний показатель составил 10 843 рубля
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Прожиточный минимум в 2020 году начал растиПрожиточный минимум в 2020 году начал растиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В России по итогам первого квартала 2020 года прожиточный минимум вырос на 2,2% и достиг средней отметки в 10 984 рубля. Такие данные приводит KP.ru со ссылкой на документ Минтруда.

Размер прожиточного минимума на одного человека по итогам первого квартала этого года в среднем составил 11 731 рублей для работающего населения, 10 721 рублей на ребенка до 18 лет и 8 944 рубля на пенсионера.

Напомним, что по итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в стране снизился из-за снижения цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда в Екатеринбурге откроется «ИКЕА»: отвечает губернатор
У пожилых людей могут проявляться атипичные симптомы коронавируса
В России подрос прожиточный минимум
Опасно ли покупать продукты в магазинах и заказывать еду через доставку в период коронавируса: отвечает вирусолог
На ВИЗ-Стали и ВИЗе завершилась экологическая акция «Зеленая весна».
Как проголосовать по поправкам в Конституцию: отвечает Элла Памфилова
Транспорт Екатеринбурга проверили на соблюдение санитарных мер
Оперштаб объяснил рост выявления COVID-19 на Среднем Урале
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 миллиардов рублей
В Екатеринбурге наказали экскаваторщика, который засыпал насмерть двух рабочих в Академическом
Бизнесмены Алтушкин и Козицын восстановят заброшенную больницу в роще Екатеринбурга
Полпред УрФО взял на личный контроль убийство парня на ЖБИ
На Урале неизвестные разлили в лесу нефть
В одном из ларьков Екатеринбурга нашли нелегальный алкоголь и сигареты
Сколько стоит отдохнуть на море в 2020 году: отвечает эксперт
Энергетики перекроют движение по улице Калинина в Екатеринбурге
«Осталась только груда металла»: на свердловской трассе в смертельном ДТП погибли два человека
За май «Уральские авиалинии» вернули домой три тысячи россиян, застрявших за границей
Медный олигарх Игорь Алтушкин рассказал, сколько потратил денег на борьбу с коронавирусом
«Деньги были отложены на похороны»: в Екатеринбурге ищут лжесоцработников, которые обокрали ветеранов на 500 тысяч
Глава Екатеринбурга дал старт строительству Деревни Универсиады-2023
Хотели покататься: в Екатеринбурге два парня, выпив, пытались вскрыть автомобили
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
Власти Екатеринбурга назвали три района, в которых больше всего зараженных COVID-19
За сутки в Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека
Опубликован график перекрытия улиц на время репетиций парада Победы в июне 2020 года в Екатеринбурге
Приступили к последнему этапу: дорожники закольцуют ЕКАД к 2024 году