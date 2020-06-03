Опасно ли покупать продукты в магазинах и заказывать еду через доставку в период коронавируса: отвечает вирусолог

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:47:29+03:00

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Стоит ли дезинфицировать продукты из магазинов и безопасно ли заказывать блюда на дом. Об этом KP.ru рассказал замдиректора Института имени Пастера, вирусолог Александр Семенов.

Контактный путь передачи коронавируса, скорее всего, играет меньшую роль, чем воздушно-капельный. Но полностью его исключать нельзя.

Поэтому покупки из магазинов нужно дезинфицировать. Эти правила актуальны не только в период пандемии. Например, приобрели фрукты – помойте, принесли продукты в упаковке – протрите.

Что касается заказа блюд через доставку, то лучше заказывать на дом или в офис только горячее, так как термическая обработка убивает вирус. Поэтому доставка горячих блюд на 100% безопасна.

Также не стоит забывать, что наступает жаркий сезон, кроме коронавируса есть кишечные инфекции. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU