Опасно ли покупать продукты в магазинах и заказывать еду через доставку в период коронавируса: отвечает вирусолог
Стоит ли дезинфицировать продукты из магазинов и безопасно ли заказывать блюда на дом. Об этом KP.ru рассказал замдиректора Института имени Пастера, вирусолог Александр Семенов.
Контактный путь передачи коронавируса, скорее всего, играет меньшую роль, чем воздушно-капельный. Но полностью его исключать нельзя.
Поэтому покупки из магазинов нужно дезинфицировать. Эти правила актуальны не только в период пандемии. Например, приобрели фрукты – помойте, принесли продукты в упаковке – протрите.
Что касается заказа блюд через доставку, то лучше заказывать на дом или в офис только горячее, так как термическая обработка убивает вирус. Поэтому доставка горячих блюд на 100% безопасна.
Также не стоит забывать, что наступает жаркий сезон, кроме коронавируса есть кишечные инфекции. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU