На ВИЗ-Стали и ВИЗе завершилась экологическая акция «Зеленая весна».

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:18:01+03:00

В апреле и мае металлурги и работники компаний-арендаторов провели уборку на более чем 100 гектарах территории объединенной промышленной площадки

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На ВИЗ-Стали и ВИЗе (входят в Группу НЛМК) завершилась экологическая акция «Зеленая весна».

В апреле и мае металлурги и работники компаний-арендаторов провели уборку на более чем 100 гектарах территории объединенной промышленной площадки и прилегающих к ней улицах Толедова и III Интернационала. Сотрудники предприятий обновили дорожную разметку, благоустроили газоны и пешеходные дорожки. На территории площадки подрезали деревья и декоративные кустарники. Специализированная бригада автотранспортного цеха ВИЗ-Стали провела централизованный сбор и вывоз мусора.

Летом мероприятия по благоустройству продолжатся: в июне на клумбах предприятия и на территории возле заводоуправления ВИЗ-Стали высадят цветочную рассаду и обновят зоны отдыха металлургов.