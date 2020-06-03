Как проголосовать по поправкам в Конституцию: отвечает Элла Памфилова

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:06:15+03:00

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала KP.ru, как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году.

1. При себе нужно будет иметь паспорт, а средствами индивидуальной защиты обеспечат на пункте для голосования. Избиратель на входе вытирает ноги о коврик, обрабатывает руки гелем из санитайзера. После этого волонтер или представитель комиссии в медицинском халате, перчатках и в маске бесконтактным термометром измеряет температуру. Затем избиратель сам берет пакет со средствами индивидуальной защиты и авторучку. После чего гражданин сам голосует. Паспорт предъявляется на расстоянии. Также на участке будет социальная разметка – 2 метра. Приходящие и уходящие с участка полностью разводятся. На каждом шагу на участке голосующего человека ждут подсказки.

2. Половина избирательных участков будет расположена в образовательных учреждениях – 49 тысяч из почти 100 тысяч. Также голосование будет организовано в университетах, детских садах, домах культура, сельских клубах и зданиях администраций. Также передвижные участки будут расположены во дворах домов в городах.

3. Проголосовать можно будет не только в назначенный день, но и за шесть дней до этого. Детей на голосование брать с собой не нужно. Если ребенка оставить не с кем, то нужно позвонить в избирательную комиссию, они придут на дом с переносным ящиком. Гражданин проголосует бесконтактно.

4. Все члены избирательных комиссий будут протестированы на коронавирус. Журналистам, сотрудникам полиции и наблюдателям раздадут памятки и средства индивидуальной защиты.

5. Дачники смогут проголосовать на ближайшем участке для голосования, даже в другой области. Нужно подать соответствующее заявление. Это можно сделать в интернете через портал госуслуг, или же лично через МФЦ, или же через территориальную избирательную комиссию.

6. Для тех, кто находится не дома, будет организовано 2,5 тысячи участков в местах временного пребывания граждан: в больницах, госпиталях.

ИСТОЧНИК KP.RU