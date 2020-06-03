2020-06-03T16:55:30+03:00
Общество

Транспорт Екатеринбурга проверили на соблюдение санитарных мер

Рейды провели сотрудники транспортной инспекции и ГИБДД
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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Транспорт Екатеринбурга проверили на соблюдение санитарных мер. Сотрудники транспортной инспекции и ГИБДД проверяли подвижные составы и муниципальных и коммерческих предприятий. Во время рейда инспекторы и сотрудники ГИБДД проверили наличие индивидуальных средств защиты у водителей и кондукторов.

- Мы продолжаем контролировать соблюдение масочного режима. Водители и кондукторы должны находиться не только в масках, но и в перчатках во время движения по маршруту. Проведённая проверка показала, что большинство граждан соблюдают рекомендации и находятся в транспорте в индивидуальных средствах защиты, - рассказал ведущий специалист МКУ «Муниципальная транспортная инспекция» Дмитрий Какорков.

Транспортные организации, которые игнорируют элементарные санитарные правила, будут вынуждены приостановить свою деятельность. Также специалисты проводят профилактические беседы, напоминая о том, что пассажиров без масок допускать в общественный транспорт запрещено. К горожанам, которые отказываются надевать маски, применяются административные меры.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие особого режима, действующего на территории Свердловской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, до 8 июня. Согласно указу губернатора все жители региона обязаны носить маски в общественных местах, в том числе на улицах, в транспорте и в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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