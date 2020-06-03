2020-06-03T17:02:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб объяснил рост выявления COVID-19 на Среднем Урале

В статистику стали включать результаты тестирования, которое проводят работодатели
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В регионе увеличилось количество людей, которым делают тесты на коронавирусВ регионе увеличилось количество людей, которым делают тесты на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале сегодня зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 357 человек. Региональный оперштаб объяснил, что рост выявления заболевших коронавирусом происходит из-за того, что в статистику стали включать тесты, которые проводят работодатели для своих сотрудников.

Как рассказали в оперштабе, руководители организаций региона массово тестируют своих сотрудников в частных лабораториях. По данным оперштаба, на сегодня показатель проводимых лабораторных исследований в Свердловской области составляет 192 на 100 000 жителей области. Этот показатель считается высоким.

- Положительные тесты проходят перепроверку в референс-центре и также вносятся в общую региональную статистику. За счет этой работы количество подтвержденных случаев в сводке также стало увеличиваться, - рассказали в оперштабе.

Также там отметили, что большая часть случаев, внесенных в статистику - это результат тестирований контактирующих с заболевшим людей. Заражение инфекцией внутри семьи все еще остается преобладающим типом передачи инфекции. Кроме того в число заболевших также попадают случаи, выявленные при тестировании больных пневмониями и людей старше 65 лет с симптомами ОРВИ.

- В Свердловской области растет не заболеваемость, а выявление заболевших. Это все-таки достижение, а не недостаток. Чем быстрее мы выявим тех, кто имеет потенциальную возможность распространения инфекции, тем быстрее мы остановим это распространение. То, что происходит сегодня, связано с кратно возросшим объемом тестирований, которые мы проводим, - рассказал заместитель губернатора Павел Креков. - То, что цифры сегодня выше, чем вчера - только приближает нас к ситуации, когда показатели начнут снижаться.

По словам Павла Крекова, сегодня тестированием занимаются несколько крупных частных организаций. Кроме того сейчас в регионе делаются скоростные тесты. Это также увеличивает количество выявленных случаев заражения коронавирусом.

Сегодня в регионе общее количество заболевших достигло 6 381. Число пациентов в состоянии средней тяжести - 415. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 3 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 3 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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