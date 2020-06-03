В Екатеринбурге наказали экскаваторщика, который засыпал насмерть двух рабочих в Академическом

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:05:36+03:00

Трагедия произошла в октябре прошлого года во время работ по замене труб

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В октябре прошлого года в Академическом микрорайоне Екатеринбурга произошел несчастный случай: поздно вечером двух рабочих насмерть засыпало грунтом во время проведения работ по замене труб. В спасательной операции участвовали 29 человек, они работали полночи. Дело начал расследовать СКР.

В итоге, следователи нашли виновного – им оказался экскаваторщик Максим Глухинький. На него завели уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности». В тот вечер, работая по договору, он управлял технически исправным экскаватором. При этом у него не было для этого прав, о чем не было известно мастеру, который курировал своих рабочих.

- В рамках исполнения договора Глухинький, находясь на объекте, по указанию мастера строительных и монтажных работ переместил дизельный генератор к котловану вблизи указанного дома, после чего должен был покинуть место работ, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как раз в этот момент рабочие в траншее меняли трубы. А Глухинький, в нарушение строительных норм, продолжил свою работу – он переместил экскаватор рядом с выемкой котлована. Из-за этого стенки осыпались и завалили работавших внизу мужчин.

Свою вину Глухинький признал в полном объеме. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Суд назначил ему 1 год и 2 месяца в колонии общего режима, а также лишил прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU