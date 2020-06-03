2020-06-03T14:40:53+03:00
Происшествия

Полпред УрФО взял на личный контроль убийство парня на ЖБИ

Следователи СКР должны дать оценку действиям спецназа Росгвардии
Олег ГАЛИМОВ
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Полпред УрФО Николай Цуканов взял на личный контроль убийство 27-летнего Владимира Таушанкова, который был застрелен в ходе штурма.

- Темой совещания с начальниками силовых структур региона стала ситуация, вызвавшая общественный резонанс, связанная с жителем Екатеринбурга, в отношении которого при задержании сотрудниками правоохранительных органов применено огнестрельное оружие, - говорится в сообщении полпредства.

Проверкой по данному факту занимается Следственный комитет. Следователям предстоит выяснить, правомерно ли спецназ Росгвардии открыл огонь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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