Полпред УрФО взял на личный контроль убийство парня на ЖБИ
Полпред УрФО Николай Цуканов взял на личный контроль убийство 27-летнего Владимира Таушанкова, который был застрелен в ходе штурма.
- Темой совещания с начальниками силовых структур региона стала ситуация, вызвавшая общественный резонанс, связанная с жителем Екатеринбурга, в отношении которого при задержании сотрудниками правоохранительных органов применено огнестрельное оружие, - говорится в сообщении полпредства.
Проверкой по данному факту занимается Следственный комитет. Следователям предстоит выяснить, правомерно ли спецназ Росгвардии открыл огонь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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