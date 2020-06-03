2020-06-03T14:19:39+03:00
Происшествия

На Урале неизвестные разлили в лесу нефть

Сейчас делом занимается прокуратура и специалисты из Министерства природных ресурсов и экологии
Мария Трапезникова
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На Урале неизвестные разлили в лесу нефтьНа Урале неизвестные разлили в лесу нефтьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура решила проверить информацию, согласно которой неизвестные в лесу рядом с поселком Мелкозерово Алапаевского района разлили нефть. К проведению проверки также привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии региона.

- Будут отобраны пробы почвы, проведено исследование для установления причины розлива нефтепродуктов, установлен размер ущерба, причиненный окружающей среде, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

И по результатам исследования ведомство, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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