3 Июнь 2020 2020-06-03T14:19:39+03:00

На Урале неизвестные разлили в лесу нефть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас делом занимается прокуратура и специалисты из Министерства природных ресурсов и экологии

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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура решила проверить информацию, согласно которой неизвестные в лесу рядом с поселком Мелкозерово Алапаевского района разлили нефть. К проведению проверки также привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии региона.

- Будут отобраны пробы почвы, проведено исследование для установления причины розлива нефтепродуктов, установлен размер ущерба, причиненный окружающей среде, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

И по результатам исследования ведомство, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU