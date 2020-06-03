На Урале неизвестные разлили в лесу нефть
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура решила проверить информацию, согласно которой неизвестные в лесу рядом с поселком Мелкозерово Алапаевского района разлили нефть. К проведению проверки также привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии региона.
- Будут отобраны пробы почвы, проведено исследование для установления причины розлива нефтепродуктов, установлен размер ущерба, причиненный окружающей среде, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
И по результатам исследования ведомство, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU