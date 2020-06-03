2020-06-03T14:03:45+03:00
Общество

В одном из ларьков Екатеринбурга нашли нелегальный алкоголь и сигареты

Таможенники и полицейские изъяли 164 бутылки и 23 пачки без акцизных марок
Мария Трапезникова
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Фото: Уральское таможенное управлениеФото: Уральское таможенное управление
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Уральские таможенники вместе с полицейскими во время рейда по поиску нелегальной продукции заглянули в один из ларьков в Екатеринбурге. В ходе проверки они нашли 164 бутылки с алкоголем разной крепости: пиво, водка, коньяк, даже этиловый спирт 95%.

- На них либо не было российских акцизных марок, либо у точки не было лицензии на их продажу. Кроме того, таможенники и полицейские там же обнаружили 23 пачки сигарет сомнительного производства, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

По словам начальника городской таможни Евгения Горохова, с начала года в Екатеринбурге прошли три подобных рейда. В первых двух ларьки торговали сигаретами без акцизных марок. За пять месяцев из розничного оборота было изъято больше двух тысяч пачек.

Сейчас нелегальная алкогольная и табачная продукция изъята, а материалы переданы в органы полиции для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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