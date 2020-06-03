Сколько стоит отдохнуть на море в 2020 году: отвечает эксперт
Цены на отдых на российских курортах в 2020 году не поднимутся по сравнению с предыдущим годом. Отельеры отказались поднимать стоимость на номера из-за невысокого спроса, который по прогнозам экспертом, снизится на треть.
При этом, отдых в других странах обойдется намного дороже, а после отдыха придется отсидеть дома уже привычный двухнедельный карантин. Об этом пишет издание NEWS.ru.
С 1 июня в Краснодарском крае могут работать санатории. Туда можно приобрести путевку при наличии справки об отсутствии коронавируса, справки об эпидокружении и санаторно-курортной карты.
Сколько будет стоить отдых на двух человек в отелях Сочи и Крыма. Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин говорит, что в этом году такая путевка в среднем составит 20-30 тысяч рублей.
При этом, за поездку в ту же Италию или Турцию после открытия границ нужно будет отдать в среднем 88 тысяч рублей на человека.
ИСТОЧНИК KP.RU