2020-06-03T13:42:51+03:00
Общество

Энергетики перекроют движение по улице Калинина в Екатеринбурге

С 13 июня по 25 августа на участке будут ремонтировать теплотрассу
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге энергетики из ЕТК временно перекроют движение транспорта по улице Калинина – от дома №28 на улице Индустрии до улицы Стахановской. Ограничения продлятся с 13 июня по 25 августа. На участке будут проводить плановый ремонт теплотрассы.

- В течение указанного времени движение транспорта будет направлено по улицам Индустрии, Уральских рабочих, стахановской, Кировградской и по проспекту Орджоникидзе, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на новые знаки, а также заранее планировать свой маршрут.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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