Энергетики перекроют движение по улице Калинина в Екатеринбурге
В Екатеринбурге энергетики из ЕТК временно перекроют движение транспорта по улице Калинина – от дома №28 на улице Индустрии до улицы Стахановской. Ограничения продлятся с 13 июня по 25 августа. На участке будут проводить плановый ремонт теплотрассы.
- В течение указанного времени движение транспорта будет направлено по улицам Индустрии, Уральских рабочих, стахановской, Кировградской и по проспекту Орджоникидзе, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на новые знаки, а также заранее планировать свой маршрут.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU