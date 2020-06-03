2020-06-03T14:46:02+03:00
Происшествия

«Осталась только груда металла»: на свердловской трассе в смертельном ДТП погибли два человека

Легковушка выехала на встречку и протаранила грузовик
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Ранним утром 3 июня на 74 километре свердловской трассы «Нижняя СалдаАлапаевск» произошло смертельное ДТП – в нем погибли два человека. 31-летний водитель легковушки выехал на встречку и протаранил грузовик. Причина, по которой произошел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в данный момент устанавливается.

От сильного удара от легковой машины осталась только груда смятого металла. Погибли водитель и пассажир – 19-летний парень. Водитель грузовика не пострадал.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

- В момент ДТП погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Родственники водителя рассказали, что минувшей ночью он употреблял спиртные напитки, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В 2020 году водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. И он, и его пассажир оказались жителями поселка Верхняя Синячиха.

Сотрудники ГИБДД на месте аварии временно ограничивали движение. Сейчас по факту ДТП опрашиваются родственники погибших и устанавливаются очевидцы. Кроме того, будут назначены все необходимые экспертизы. В том числе на наличие или отсутствие в крови водителя алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полпред УрФО взял на личный контроль убийство парня на ЖБИ
На Урале неизвестные разлили в лесу нефть
В одном из ларьков Екатеринбурга нашли нелегальный алкоголь и сигареты
Сколько стоит отдохнуть на море в 2020 году: отвечает эксперт
Энергетики перекроют движение по улице Калинина в Екатеринбурге
«Осталась только груда металла»: на свердловской трассе в смертельном ДТП погибли два человека
За май «Уральские авиалинии» вернули домой три тысячи россиян, застрявших за границей
Медный олигарх Игорь Алтушкин рассказал, сколько потратил денег на борьбу с коронавирусом
«Деньги были отложены на похороны»: в Екатеринбурге ищут лжесоцработников, которые обокрали ветеранов на 500 тысяч
Глава Екатеринбурга дал старт строительству Деревни Универсиады-2023
Хотели покататься: в Екатеринбурге два парня, выпив, пытались вскрыть автомобили
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
Власти Екатеринбурга назвали три района, в которых больше всего зараженных COVID-19
За сутки в Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека
Опубликован график перекрытия улиц на время репетиций парада Победы в июне 2020 года в Екатеринбурге
Приступили к последнему этапу: дорожники закольцуют ЕКАД к 2024 году