«Осталась только груда металла»: на свердловской трассе в смертельном ДТП погибли два человека

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:46:02+03:00

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Ранним утром 3 июня на 74 километре свердловской трассы «Нижняя Салда – Алапаевск» произошло смертельное ДТП – в нем погибли два человека. 31-летний водитель легковушки выехал на встречку и протаранил грузовик. Причина, по которой произошел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в данный момент устанавливается.

От сильного удара от легковой машины осталась только груда смятого металла. Погибли водитель и пассажир – 19-летний парень. Водитель грузовика не пострадал.

Фото: читатель КП

- В момент ДТП погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Родственники водителя рассказали, что минувшей ночью он употреблял спиртные напитки, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В 2020 году водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. И он, и его пассажир оказались жителями поселка Верхняя Синячиха.

Сотрудники ГИБДД на месте аварии временно ограничивали движение. Сейчас по факту ДТП опрашиваются родственники погибших и устанавливаются очевидцы. Кроме того, будут назначены все необходимые экспертизы. В том числе на наличие или отсутствие в крови водителя алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU