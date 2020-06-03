«Деньги были отложены на похороны»: в Екатеринбурге ищут лжесоцработников, которые обокрали ветеранов на 500 тысяч

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:18:48+03:00

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Накануне в полицию Екатеринбурга обратился мужчина, который рассказал, что у его пожилых родителей неизвестные украли 500 тысяч рублей. Вечером его матери позвонила неизвестная женщина, которая представилась соцработником. Сказала, что им полагается продуктовый набор и попросила сообщить домашний адрес, куда его доставить.

Через час к дому подъехали двое неизвестных: мужчина и женщина. Чета пенсионеров 89 и 83 лет пропустила их к себе домой.

- Это была ошибка. Объясните своим пожилым родителям, что пускать в квартиру незнакомых лиц нельзя ни под каким предлогом, - предупредили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782868" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге мошенники обокрали пенсионеров.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

После проникновения мошенники попросили написать заявление на предоставление материальной помощи. При этом один них контролировал супругов, а второй ушел в другую комнату – якобы взять стул. За пять минут она сумела найти в шкафу спрятанные деньги, которые пенсионеры откладывали на похороны. Пенсионеры обнаружили пропажу слишком поздно.

Сейчас по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчина и женщина, которые приходили к ветеранам, попали на записи камер видеонаблюдения. Присмотритесь к ним внимательно, если вы вдруг можете узнать их, обязательно сообщите в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU