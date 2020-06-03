Глава Екатеринбурга дал старт строительству Деревни Универсиады-2023

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:52:33+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект межевания территории нового района Новокольцовский, который будет находиться за МВЦ «Екатеринбург-Экспо», в границах Сибирского тракта – ЕКАД – Кольцовского тракта – улицы Чистой. Его строят в преддверии Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге летом 2023 года.

Самым крупным объектом, который будет построен в новом районе, станет Деревня Универсиады. В ее жилой зоне вырастут корпуса, в которых будут проживать 11,5 тысяч человек. Кроме того, в них же оборудуют медкабинеты, офисы делегаций и прачечные. Общая площадь всех 15-этажных общежитий Деревни составил порядка 230 тысяч «квадратов».

- На территории Новокольцовского района будут построены медцентр площадью почти восемь тысяч «квадратов», 14-этажный Общественный центр с периметром безопасности, Дворец водных видов спорта для проведения соревнований и тренировок, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, на этой же территории построят учебные корпуса УрФУ. А к 2025 году в новом районе планируется построить крытый гребной канал, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU