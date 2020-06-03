Хотели покататься: в Екатеринбурге два парня, выпив, пытались вскрыть автомобили

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:25:23+03:00

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Минувшей ночью сотрудникам Росгвардии в Екатеринбурге пришло сообщение о том, что по дворе дома на Бульваре Культуры двое неизвестных разбирают по частям «Оку». Прибыв на место, силовики обнаружили, что у машины со стороны водителя разбито стекло, но рядом никого не было. Местный житель рассказал, что в соседнем дворе двое подозрительных людей точно также попытались вскрыть «ВАЗ».

- Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, схожих по приметам с разыскиваемыми. При опросе они подтвердили причастность к содеянному, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – Они объяснили, что в этот день распивали алкоголь, а потом решили покататься.

Сначала нерадивые «водители» заметили припаркованную «Оку», но вскрыть ее не получилось. Тогда они приметили «ВАЗ». Но и в этот раз ничего не вышло – их спугнул местный житель. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Специалисты при осмотре места установили, что рисунок подошвы одного из задержанных парней совпадает с отпечатком следа обуви, оставленном на капоте машины. Владельцы машин обратились с заявлением в полицию. Все собранные материалы направлены в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU