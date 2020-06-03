2020-06-03T11:20:51+03:00
Общество

ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки

В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тысяч ипотечных кредитов на 62,4 миллиарда рублей
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

В мае 2020 г. ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 г. на 34,5%. С начала года объем выдач ипотеки ВТБ достиг 311,4 млрд рублей, что на 23% превышает результат января-мая 2019 г. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%*.

Общее число заявок на ипотеку ВТБ в мае этого года на 29% превысило результаты апреля и достигло максимальных значений одного из самых высоких с точки зрения спроса месяцев прошлого года – октября. Объем продаж уже сопоставим с результатом февраля этого года (63 млрд рублей) и на 7% превышает апрельские показатели (58,3 млрд). Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март.

Одним из основным факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по ней уже свыше 8,6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд рублей. В общем объеме выдач банка она занимает 29%. Сегодня каждая вторая ипотека с господдержкой в России выдается ВТБ.

«Ипотечный рынок восстанавливается от пандемии быстрее других сегментов потребительского кредитования. ВТБ не сокращал объем продаж по сравнению с прошлым годом даже в апреле, а уже в мае мы возобновили интенсивный рост бизнеса. Во многом этому способствует запущенная руководством страны ипотека с господдержкой – сегодня она занимает треть в общем объеме наших продаж, – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

По его словам, режим самоизоляции, сохранявшийся во многих регионах в апреле-мае, ускорил вывод цифровых ипотечных продуктов на рынок: «Весной мы провели полностью дистанционные ипотечные сделки – новым сервисом воспользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новороссийска. Этот проект будет и далее расширяться на нашу сеть, т.к. возможность купить квартиру, не выходя из дома, должна сохраняться у граждан и после снятия ограничительных мер», – подчеркнул Евгений Дячкин.

*По данным ЦБ РФ за апрель 2020 г.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полпред УрФО взял на личный контроль убийство парня на ЖБИ
На Урале неизвестные разлили в лесу нефть
В одном из ларьков Екатеринбурга нашли нелегальный алкоголь и сигареты
Сколько стоит отдохнуть на море в 2020 году: отвечает эксперт
Энергетики перекроют движение по улице Калинина в Екатеринбурге
«Осталась только груда металла»: на свердловской трассе в смертельном ДТП погибли два человека
За май «Уральские авиалинии» вернули домой три тысячи россиян, застрявших за границей
Медный олигарх Игорь Алтушкин рассказал, сколько потратил денег на борьбу с коронавирусом
«Деньги были отложены на похороны»: в Екатеринбурге ищут лжесоцработников, которые обокрали ветеранов на 500 тысяч
Глава Екатеринбурга дал старт строительству Деревни Универсиады-2023
Хотели покататься: в Екатеринбурге два парня, выпив, пытались вскрыть автомобили
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
Власти Екатеринбурга назвали три района, в которых больше всего зараженных COVID-19
За сутки в Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека
Опубликован график перекрытия улиц на время репетиций парада Победы в июне 2020 года в Екатеринбурге
Приступили к последнему этапу: дорожники закольцуют ЕКАД к 2024 году