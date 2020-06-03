Власти Екатеринбурга назвали три района, в которых больше всего зараженных COVID-19
Региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 накануне во время заседания с главой Екатеринбурга Александром Высокинским проанализировал эпидситуацию в каждом районе города и пришел к неутешительным выводам. По их данным, больше всего новых заболевших нашли в Верх-Исетском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.
- Ситуация в данных районах не улучшается уже на протяжении нескольких дней, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В столице Урала на сегодняшний день зафиксировано 4 190 случаев заражения коронавирусом. Всего же в регионе число заболевших превышает шесть тысяч человек. За все время медикам удалось поставить на ноги 2 680 пациентов. С начала пандемии в Свердловской области погибли 33 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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