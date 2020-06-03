Власти Екатеринбурга назвали три района, в которых больше всего зараженных COVID-19

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:05:16+03:00

На сегодняшний день в Екатеринбурге больше четырех тысяч заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в городе больше четырех тысяч заболевших

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Региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 накануне во время заседания с главой Екатеринбурга Александром Высокинским проанализировал эпидситуацию в каждом районе города и пришел к неутешительным выводам. По их данным, больше всего новых заболевших нашли в Верх-Исетском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.

- Ситуация в данных районах не улучшается уже на протяжении нескольких дней, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В столице Урала на сегодняшний день зафиксировано 4 190 случаев заражения коронавирусом. Всего же в регионе число заболевших превышает шесть тысяч человек. За все время медикам удалось поставить на ноги 2 680 пациентов. С начала пандемии в Свердловской области погибли 33 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU