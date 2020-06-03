2020-06-03T11:05:16+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга назвали три района, в которых больше всего зараженных COVID-19

На сегодняшний день в городе больше четырех тысяч заболевших
Мария Трапезникова
Поделиться:
На сегодняшний день в Екатеринбурге больше четырех тысяч заболевшихНа сегодняшний день в Екатеринбурге больше четырех тысяч заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 накануне во время заседания с главой Екатеринбурга Александром Высокинским проанализировал эпидситуацию в каждом районе города и пришел к неутешительным выводам. По их данным, больше всего новых заболевших нашли в Верх-Исетском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.

- Ситуация в данных районах не улучшается уже на протяжении нескольких дней, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В столице Урала на сегодняшний день зафиксировано 4 190 случаев заражения коронавирусом. Всего же в регионе число заболевших превышает шесть тысяч человек. За все время медикам удалось поставить на ноги 2 680 пациентов. С начала пандемии в Свердловской области погибли 33 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полпред УрФО взял на личный контроль убийство парня на ЖБИ
На Урале неизвестные разлили в лесу нефть
В одном из ларьков Екатеринбурга нашли нелегальный алкоголь и сигареты
Сколько стоит отдохнуть на море в 2020 году: отвечает эксперт
Энергетики перекроют движение по улице Калинина в Екатеринбурге
«Осталась только груда металла»: на свердловской трассе в смертельном ДТП погибли два человека
За май «Уральские авиалинии» вернули домой три тысячи россиян, застрявших за границей
Медный олигарх Игорь Алтушкин рассказал, сколько потратил денег на борьбу с коронавирусом
«Деньги были отложены на похороны»: в Екатеринбурге ищут лжесоцработников, которые обокрали ветеранов на 500 тысяч
Глава Екатеринбурга дал старт строительству Деревни Универсиады-2023
Хотели покататься: в Екатеринбурге два парня, выпив, пытались вскрыть автомобили
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
Власти Екатеринбурга назвали три района, в которых больше всего зараженных COVID-19
За сутки в Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека
Опубликован график перекрытия улиц на время репетиций парада Победы в июне 2020 года в Екатеринбурге
Приступили к последнему этапу: дорожники закольцуют ЕКАД к 2024 году