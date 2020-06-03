За сутки в Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека
За минувшие сутки в Свердловской области нашли рекордное за все время пандемии число новых заболевших – 357 человек. Больше всего – в Екатеринбурге (+217). Таким образом, на сегодняшний день в регионе официально 6 381 случай заражения COVID-19, сообщает местный оперштаб.
Состояние 55 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое. Все они находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 30 человек – на аппаратах ИВЛ.
- Число пациентов в состоянии средней тяжести, которые находятся в ГКБ №40 и других больницах, - 415. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, - сообщили в оперштабе.
Кроме того, за сутки медики выписали из медучреждений еще 170 человек. Теперь общее число выздоровевших – 2 680. Но, при этом, врачи подтвердили еще две смерти от коронавируса. Таким образом, в регионе за все время 33 погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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