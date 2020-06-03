2020-06-03T10:49:05+03:00
Общество

Опубликован график перекрытия улиц на время репетиций парада Победы в июне 2020 года в Екатеринбурге

Первый раз движение перекроют по улице 2-й Новосибирской 8 июня
Данил СВЕЧКОВ
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Во время парада Победы в колонне пройдет также историческая военная техника.Во время парада Победы в колонне пройдет также историческая военная техника.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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C 4 июня военнослужащие Екатеринбурга начинают подготовку к параду Победы, который в этом году пройдет 24 июня. В связи с этим в столице Урала на время тренировок будет перекрыто автомобильное движение на некоторых улицах. В Центральном военном округе сегодня, 3 июня, рассказали, на каких именно.

- Движение будет перекрыто на улице 2-й Новосибирской 8, 10 и 13 июня с 10.00 до 13.00 в момент проведения тренировок механизированной колонны, - объясняет Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. 14 июня в 22.00 начнется первая ночная тренировка пешей колонны на проспекте Ленина. Поэтому ГИБДД перекроет участок проспекта Ленина в районе площади 1905 года.

Также после этого на площади 1905 года пройдет две ночных тренировки с участием пешей колонны и военной техники. Они пройдут 16 и 18 июня.

- С 20.00 будет перекрыто движение по улицам Малышева и Ленина, чтобы можно было доставить на большегрузных прицепах тяжелую гусеничную технику, - добавляет объясняет Евгений Поплавский. - Сама генеральная репетиция 20 июня состоится. Это суббота, выходной день. Выдвижение начнем в 07.00. И начиная с этого времени по улицам Московской, Малышева и по проспекту Ленина участок будет перекрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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