2020-06-03T10:41:15+03:00
Общество

Приступили к последнему комплексу: дорожники закольцуют ЕКАД к 2022 году

При выделении дополнительных средств генподрядчик обещает закончить строительство на два года раньше установленного срока
Мария Трапезникова
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Дорожники закольцуют ЕКАД к 2022 годуДорожники закольцуют ЕКАД к 2022 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня дорожники показали, как проходят работы по строительству третьего, последнего, комплекса ЕКАД – кольцевой дороги, которая соединит сразу все федеральные трассы вокруг Екатеринбурга (Московский, Челябинский, Тюменский тракты и трасса «Екатеринбург – ШадринскКурган») и основные региональные дороги («Екатеринбург – Нижний ТагилСеров», «Екатеринбург – РежАлапаевск» и «Екатеринбург – Полевской»). Общая протяженность закольцованного ЕКАД – 91,3 километра.

Генподрядчик приступил к последнему комплексу проекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генподрядчик приступил к последнему комплексу проектаФото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники уверены, что после работ будет значительно разгружена дорожная сеть города и пригорода от транзитного транспорта, а также улучшится экология – ведь машин и их вредных выхлопов будет меньше.

Новый участок трассы будет шестиполосным. Чтобы увеличить срок службы покрытия, дорожники постелют слой плотного асфальтобетона с добавлением резиновой крошки. По краям автодороги будут установлены шумозащитные экраны, бетонные ограждения, а также опоры освещения, высоковольтные мачты и трансформаторные подстанции.

При выделении дополнительных средств генподрядчик обещает закончить строительство на два года раньше установленного срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

При выделении дополнительных средств генподрядчик обещает закончить строительство на два года раньше установленного срокаФото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральным подрядчиком выступает АО «Трест «Уралтрансспецстрой». Окончание работ запланировано на 2024 год, однако при дополнительном финансировании дорожники смогут управиться на два года быстрее и закольцевать ЕКАД к 2022 году. Стоимость строительства составляет 8,9 миллиардов рублей.

ЕКАД закольцуют за 8,9 миллиардов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕКАД закольцуют за 8,9 миллиардовФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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