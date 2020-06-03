Приступили к последнему комплексу: дорожники закольцуют ЕКАД к 2022 году

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:41:15+03:00

При выделении дополнительных средств генподрядчик обещает закончить строительство на два года раньше установленного срока

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Сегодня дорожники показали, как проходят работы по строительству третьего, последнего, комплекса ЕКАД – кольцевой дороги, которая соединит сразу все федеральные трассы вокруг Екатеринбурга (Московский, Челябинский, Тюменский тракты и трасса «Екатеринбург – Шадринск – Курган») и основные региональные дороги («Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» и «Екатеринбург – Полевской»). Общая протяженность закольцованного ЕКАД – 91,3 километра.

Генподрядчик приступил к последнему комплексу проектаФото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники уверены, что после работ будет значительно разгружена дорожная сеть города и пригорода от транзитного транспорта, а также улучшится экология – ведь машин и их вредных выхлопов будет меньше.

Новый участок трассы будет шестиполосным. Чтобы увеличить срок службы покрытия, дорожники постелют слой плотного асфальтобетона с добавлением резиновой крошки. По краям автодороги будут установлены шумозащитные экраны, бетонные ограждения, а также опоры освещения, высоковольтные мачты и трансформаторные подстанции.

При выделении дополнительных средств генподрядчик обещает закончить строительство на два года раньше установленного срокаФото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральным подрядчиком выступает АО «Трест «Уралтрансспецстрой». Окончание работ запланировано на 2024 год, однако при дополнительном финансировании дорожники смогут управиться на два года быстрее и закольцевать ЕКАД к 2022 году. Стоимость строительства составляет 8,9 миллиардов рублей.

ЕКАД закольцуют за 8,9 миллиардовФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU