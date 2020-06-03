2020-06-03T10:40:01+03:00
Общество

Что грозит учителю за покровительство на ЕГЭ: отвечает прокуратура

Как показывает практика, многие родители не видят смысла обращаться с заявлениями на педагогов
Олег ГАЛИМОВ
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За нарушение педагога могут уволить в связи с утратой доверияЗа нарушение педагога могут уволить в связи с утратой доверияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году ЕГЭ начнется позже обычного – 29 июня. К сожалению, важнейший экзамен может стать поводом для должностного преступления со стороны учителей. Речь идет о личной заинтересованности продвижения отдельных выпускников.

Классическим примером может являться оказание услуг по репетиторству при подготовке к ЕГЭ, а также, когда педагог предлагает отстающему от программы ученику заниматься индивидуально за плату. Но такую коррупцию практически невозможно вскрыть без помощи родителей и руководства школы.

Нарушение учителем может повлечь увольнение «в связи с утратой доверия».

- Репетиторство является наиболее очевидным примером, когда в деятельности педагога может возникать конфликт интересов. Исчерпывающего перечня ситуаций конфликта интересов не существует и не может существовать, в силу чего педагогическим работникам всегда следует иметь в виду возможность их возникновения, - объясняют в прокуратуре Орджоникидзевского района.

Почему родители не сообщают об учителях-коррупционерах:

- убежденность, что после обращения в правоохранительные органы, в прокуратуру, в департамент образования к его ребенку будут предвзято относиться;

- расчет на получение преференций от педагога, оказывающего частные уроки;

- нежелание администрации образовательного учреждения вскрывать данные факты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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