2020-06-03T10:30:33+03:00
Общество

Когда пройдут репетиции парада Победы в июне 2020 года в Екатеринбурге

Тренировки начинаются с 4 июня
Данил СВЕЧКОВ
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Генеральная репетиция парада Победы состоится 20 июня.Генеральная репетиция парада Победы состоится 20 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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24 июня в Екатеринбурге пройдет парад Победы. Военнослужащие Центрального военного округа уже на этой неделе начинают подготовку к нему.

- Тренировки пеших колонн начинаются с 4 июня, - отмечает Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. – Тренировки механизированной колонны начнутся 8 июня – с 10.00 до 13.00 по улице 2-й Новосибирской. Они будут проводиться до 13 июня.

14 июня пройдет первая совместная тренировка механизированной и пеших колонн на площади 1905 года. Она начнется в 22.00 и закончится в 02.00 ночи. Таких совместных тренировок будет всего три. Вторая и третья состоятся 16 и 18 июня.

- 20 июня в 10.00 мы проведем генеральную репетицию военного парада, - добавил Евгений Поплавский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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