2020-06-03T09:58:02+03:00
Общество

После жалоб рабочих Роспотребндзор нашел нарушения на заводе в Нижнем Тагиле

Сотрудники рассказали, что у них не хватает СИЗов и им не измеряют температуру
Мария Трапезникова
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Фото: Гражданский патрульФото: Гражданский патруль
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В начале апреля сразу несколько сотрудников Нижнетагильского филиала «Уралвагонзавод» пожаловались в правозащитную организацию «Гражданский патруль» на ужасные условия работы. Они рассказали, что в подвалах не работает система вентиляции, люди не могут дышать. Кроме того, средств индивидуальной защиты рабочим почти не выдают – одни и те же одноразовые маски приходится носить по двое суток. Замеры температуры у сотрудников не производятся, соцдистанцирование не соблюдается.

Один из работников завода рассказал, что в 2017 году в трудовую инспекцию направлялась коллективная жалоба, однако ответа не последовало. Получив информацию, правозащитники обратились в региональный Роспотребнадзор, который провел проверку.

- Все установленные Роспотребнадзором требования на Уралвагонзаводе выполняются. На предприятии организован и действует оперативный штаб, который принимают необходимые меры в соответствии с эпидемиологической обстановкой, - сообщили «КП-Екатеринбург» в начале апреля в пресс-службе Нижнетагильского филиала завода.

Однако Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил больное количество нарушений.

-По санитарно-техническому состоянию вентиляционных цехов корпуса №560 в рамках плановой проверки предприятия в ноябре-декабре 2019 года было выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил с требования по надлежащему содержанию и приведению к исправному состоянию существующих вентустановок в цехах корпуса. Исполнение предписание находится на контроле территориального отдела, - ответил «Гражданскому патрулю» главный санитарный врач отделения Роспотребнадзора по Нижнему Тагилу Юрий Бармин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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