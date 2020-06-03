Назвал её «женщиной с пониженной социальной ответственностью»: в Березовском кондуктор зарезала мужчину

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:01:26+03:00

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В Березовском задержали 35-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве знакомого. По версии следствия, 30 мая к ней домой пришли собутыльники, а в ходе пьяного застолья она вооружилась ножом и напала на одного из гостей.

- На почве ссоры женщина вооружилась кухонным ножом и ударила им в грудь. Впоследствии нож был обнаружен в ходе осмотра места происшествия в мойке на кухне. Окровавленное орудие преступления буднично лежало рядом с немытой кастрюлей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Судом по ходатайству следователя СКР в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде ареста.

- В тот роковой день, когда случилось убийство, к хозяйке жилища пришли в гости с целью устроить вечеринку знакомая со своим приятелем. Как водится, визитёры принесли с собой алкоголь. В ходе застолья произошёл конфликт, во время которого мужчина оскорбил и толкнул даму, назвав её «женщиной с пониженной социальной ответственностью». Именно это выражение и оказалось для гражданина роковым. Хозяйка не стерпела высказывания в свой адрес и одним ударом ножа высказала своё мнение о том, что она думает по этому поводу. Мужчина от полученного ранения скончался на месте, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU