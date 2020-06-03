Авиапарад 24 июня 2020 года в Екатеринбурге: что покажут уральцам

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:56:45+03:00

Также военные самолеты и вертолеты пролетят над столицей Урала 20 июня во время тренировки

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Военнослужащие Центрального военного округа снова начали готовиться к проведению военного Парада. Уже второй раз в этом году. Первый раз подготовка проводилась к 9 мая, но тогда парада не случилось из-за пандемии коронавируса. Теперь он назначен на 24 июня – дату, в которую и был проведен самый первый парад Победы в 1945 году.

- Парад пройдет на площади 1905 года, в нем примут участие больше 2,5 тысяч военнослужащих, - говорит Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. - Основные особенности – в его состав будет включена механизированная историческая часть, которая включает образцы техники, которые были на вооружении Красной армии в годы войны. Также пройдут три подразделения военнослужащих в форме летчиков, солдат пехоты и моряков времен войны.

К участию в параде Победы будут привлекаться также юнармейцы и суворовцы. Повторно жители Екатеринбурга увидят и авиапарад. На 9 мая его уже показывали.

- В демонстрационном пролете авиации примут участие 23 летательных аппарата - 9 вертолетов и 14 самолетов, - говорит Евгений Поплавский. - Впервые над площадью 1905 года пролетит учебно-боевой самолет, который используется для подготовки пилотов стратегических бомбардировщиков.

Увидеть военную авиацию над Екатеринбургом можно будет и во время тренировки перед парадом, которая пройдет 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU