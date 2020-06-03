В Екатеринбурге грабитель, угрожая женщине «розочкой», пытался обокрасть ее в лифте

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:41:16+03:00

Сейчас мужчина находится под стражей, полицейские ищут других его жертв

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Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, которого подозревают в грабеже и разбойном нападении на местную жительницу. Инцидент произошел 26 мая, прямо в лифте дома №200 на улице Белинского.

Угрожая «розочкой», он пытался обокрасть женщину. Но она начала громко кричать и звать на помощь, там самым спугнув разбойника. К счастью, женщина не пострадала – но и обращаться в полицию не стала, посчитав, что у нее ничего не украли, и в заявлении нет необходимости.

- Задержанный – ранее судимый дважды за разбой и изнасилование. Сейчас он находится под следствием, на него заведены уголовные дела, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Полицейские сейчас устанавливают, причастен ли мужчина еще к подобным преступлениям. Если вы вдруг узнали в нем обидчика, обязательно сообщите в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 294-14-94 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU