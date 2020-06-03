Три раза на одни и те же грабли: уральца наказали колонией за пьяную езду

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:23:01+03:00

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В Ирбите, что в Свердловской области, 37-летнего жителя деревни Первомайская отправили под суд за управление автомобилем в пьяном виде. До этого у него уже была судимость за аналогичное преступление: он привлекался дважды, в июне 2016 и в декабре 2017.

В третий раз полицейские задержали его в начале ноября 2019 года. Сотрудники ГИБДД остановили его для проверки документов и заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти медосвидетельствование. Алкотестор показал наличие этилового спирта 0,832 мг/литр.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, на мужчину завели уголовное дело и отправили под суд, который, учитывая его прошлое, решил на этот раз отправить его на год в колонию-поселение, а также лишить прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU