«Ушел из дома в неизвестном направлении»: на Урале полиция ищет мужчину в черной кепке

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:57:24+03:00

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В Краснотурьинске, что в Свердловской области, полицейские разыскивают 39-летнего Тетерина Владислава Валерьевича. Мужчина родом из Карпинска. 28 мая он ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени так и не вернулся.

Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, темные волосы и светлые глаза.

В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, черную кепку и черные кроссовки.

Если вы вдруг где-то видели Владислава Валерьевича или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите об этом в полицию Краснотурьинска по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 или 8 (34383) 3-40-79.

ИСТОЧНИК KP.RU