«Ушел из дома в неизвестном направлении»: на Урале полиция ищет мужчину в черной кепке
В Краснотурьинске, что в Свердловской области, полицейские разыскивают 39-летнего Тетерина Владислава Валерьевича. Мужчина родом из Карпинска. 28 мая он ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени так и не вернулся.
Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, темные волосы и светлые глаза.
В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, черную кепку и черные кроссовки.
Если вы вдруг где-то видели Владислава Валерьевича или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите об этом в полицию Краснотурьинска по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 или 8 (34383) 3-40-79.
ИСТОЧНИК KP.RU