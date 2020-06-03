2020-06-03T08:51:51+03:00
Общество

Систему ответственного обращения с отходами будет развивать СвЖД в 2020 году

Железнодорожные предприятия планируют передать специализированным организациям для дальнейшего обезвреживания и утилизации порядка 18 тысяч тонн отходов
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Шпалодробильный комплекс Фото: СвЖДШпалодробильный комплекс Фото: СвЖД
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Свердловская магистраль развивает систему ответственного обращения с отходами. Железнодорожные предприятия, осуществляющие деятельность в границах СвЖД, в 2020 году планируют передать специализированным организациям для дальнейшего обезвреживания и утилизации порядка 18 тыс. тонн отходов. Продолжена успешная практика селективного сбора отходов и вовлечения их во вторичный оборот. В текущем году на переработку будет передано более 80 тонн вторичных ресурсов (бумаги, стекла и пластика).

В ближайшее время на станции Подволошная в промышленную эксплуатацию будет запущен современный комплекс по дроблению железобетонных шпал. В месяц он сможет перерабатывать около 15 тыс. шпал и производить до 1,5 тыс. куб. метров щебня. В третьем квартале текущего года начнет работать комплекс по измельчению отработанных резинотехнических изделий (резиновых подкладок, автомобильных шин и др.) производительностью до 400 кг в час. В перспективе из получаемого сырья планируется производить травмобезопасное напольное покрытие.

В целом СвЖД уделяет самое пристальное внимание последовательному сокращению негативного воздействия на окружающую среду от технологической деятельности. Так, для снижения шумового воздействия в 2020 году будет уложен бесстыковой путь на 437 км, произведено шлифование рельсов на более чем 4,2 тыс. км.

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