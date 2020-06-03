Попросили назвать номер карты и код доступа: мошенники украли у екатеринбурженки 120 тысяч

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:41:08+03:00

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В конце мая в полицию Екатеринбурга обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала, что около 15:00 ей позвонили с московского номера. Звонивший женский голос обратился к ней по имени-отчеству и представился сотрудником одного из крупных российских банков. Женщина сказала, что неизвестные пытаются украсть с ее счета деньги – якобы попытки отслеживаются из Уфы, а, так как девушка живет на Урале, это кажется «сотрудникам банка» очень подозрительным.

- Девушка пояснила звонившей, что никаких манипуляций она не проводила, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Уже в данный момент она попалась на уловку мошенников. Нужно сразу было положить трубку и перезвонить в службу поддержки банка по номеру, указанному на их официальном сайте.

В итоге, звонок был переведен на другого мошенника, который представился сотрудником службы безопасности по имени «Максим». Под предлогом смены пароля он попросил у девушки номер ее карты, а также трехзначный код.

- Это была вторая ошибка, совершенная потерпевшей. Благодаря трехзначному коду мошенники получили доступ к ее счету, - добавили в полиции. – Никогда нельзя сообщать номера карт и коды – сотрудники банка никогда этого не спрашивают.

После этого «Максим» попросил назвать девушку коды из СМС-сообщений, которые ей пришли с номера банка. В итоге, со счета потерпевшей было списано 50 и 70 тысяч рублей двумя транзакциями. Только после этого девушка позвонила в службу поддержки банка – там ей сообщили, что никто с ней не связывался. 120 тысяч рублей были перечислены в сторонний банк и похищены. Сейчас по данному факту заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU