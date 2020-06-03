3 Июнь 2020 2020-06-03T07:40:52+03:00

Военные обработали от коронавируса технику перед тренировками Парада Победы в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Военные ЦВО продезинфицировали помещения парадных расчетов, тренировочных площадок и техники, которая будет задействована в репетициях Парада Победы в Екатеринбурге. Напомним, он состоится, по указу президента РФ Владимира Путина, 24 июня.

- Специально созданными группировками обеспечения военных парадов проведена обработка 378 помещений и мест для размещения парадных расчетов, трех тренировочных площадок и военной техники из состава механизированных колонн, - рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Кстати, накануне мы рассказывали, что военные ЦВО начали дезинфекцию СОКБ №1 в Екатеринбурге, в которой за весь период пандемии было зафиксировано порядка 100 случаев заражения коронавирусом – как среди медиков, так и среди пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU