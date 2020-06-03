2020-06-03T07:24:18+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле за пять миллионов отремонтировали улицу Красных Зорь

Изначально дорога была в ужасном состоянии: кругом были сплошные выбоины и ямы, а также заросшие газоны
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего ТагилаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле накануне приняли первый объект, выполненный в рамках проекта БКАД, - улицу Красных Зорь. Изначально дорога была в ужасном состоянии: кругом были сплошные выбоины и ямы, а также заросшие газоны. Работы по облагораживанию были выполнены за месяц. В целом, на участке отремонтировано около 2,8 тысяч «квадратов» дорожного полотна. На эти цели было выделено больше пяти миллионов рублей.

- Объект небольшой, но для микрорайона он значимый, с одной стороны примыкает к улице Металлургов, отремонтированной в рамках нацпроекта в прошлом году, с другой – к улице Балакинской, которая в хорошем состоянии, - рассказал директор МУП «ТДС» Игорь Васильев.

Тагильчане собираются не только завершить работы на всех 23 объектах, включенных в графики 2020 года, но и, по возможности, приступить к обновлению дорог, которые запланированы на следующее лето. По словам главы города Владислава Пинаева, в ближайшее время будут сданы еще два участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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