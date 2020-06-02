2020-06-02T18:30:07+03:00
Общество

Перевозки пассажиров на СвЖД в мае 2020 года снизились на 44%

В мае 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 1,6 миллион пассажиров
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За пять месяцев 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 8,9 миллионов пассажировЗа пять месяцев 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 8,9 миллионов пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативным данным, в мае 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 1,6 млн пассажиров, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,4 млн пассажиров (-36,7%), в дальнем следовании – 0,2 млн (-66,8%). Пассажирооборот в мае 2020 года составил 287 млн пасс-км, что на 63,1% меньше мая 2019 года.

За пять месяцев (январь-май) 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 8,9 млн пассажиров, что на 23,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 6,7 млн пассажиров (-21%), в дальнем следовании – 2,2 млн (-29,1%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2020 года снизился на 27,6% и составил 2,5 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в мае 2020 года, по оперативным данным, перевезено 33,6 млн пассажиров, что на 67,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 31,6 млн пассажиров (-66,4%), в дальнем следовании – 2 млн (-78,9%). Пассажирооборот в мае 2020 года составил 2,5 млрд пасс-км, что на 76,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего за январь-май 2020 года перевезено 320,6 млн пассажиров (-31,3% к январю-маю 2019 года), из них в дальнем следовании – 26,3 млн пассажиров (-36,1%), в пригородном сообщении – 294,3 млн (-30,9%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2020 года снизился на 34,6% к уровню прошлого года и составил 29 млрд пасс-км.

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