2020-06-02T16:24:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь магазинов «Красное и Белое» в Свердловской области оштрафовали на 400 тысяч после вспышки коронавируса

Проверка магазинов началась после того как болеешь 100 сотрудников клада заболели Covid-19
Юлия СТАЛИНА
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Екатеринбургский районный суд оштрафовал компанию ООО «Лабиринт-Екатеринбург», которая владеет магазинами «Красное и Белое». Сотрудники Роспотребнадзора нашли в семи магазинах санитарные нарушения. Проверка проходила с 19 по 21 мая сразу после того как на складе сети 180 сотрудников заразились коронавирусом.

- В результате проверок был выявлен ряд типичных нарушений, а именно: отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа, в начале рабочей смены отсутствует «входной фильтр», температура тела сотрудников измеряется контактным способом (ртутным градусником), где-то отсутствует антисептик для посетителей, а там, где он выставлен, не указан его состав. В одном из магазинов санитарная обработка помещений проводится формально. Согласно графику обработка помещений проводится каждые 2 часа, при этом журнал был заполнен на несколько часов вперед, - перечисляют нарушения в пресс-службе Свердловского областного суда.

В итоге организация должна заплатить 400 тысяч рублей в качестве штрафа. Но также компания может еще обжаловать решение суда в течение 10 суток.

Напомним, скандал вокруг сети «Красное и Белое» разгорелся 18 мая. Тогда у сотрудников склада нашли коронавирус. Ситуацию комментировал и губернатор Евгений Куйвашев. Дошло до того, что глава Среднего Урала пригрозил выгнать сеть магазинов из региона. Но обошлось все очередным штрафом юридическому лицу, который владеет складом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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