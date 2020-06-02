«Во всем виновата буква “Ё”»: в уральской глубинке воспитателю детского сада не начисляли льготы из-за ошибки в документах

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:48:59+03:00

Прокуратура подала иск в суд, чтобы доказать – трудовая книжка принадлежит именно этой женщине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В паспорте у женщины указано отчество Семеновна, а в трудовой книжке по-другому

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В Свердловской области прокуратура помогла педагогу получить положенные ей социальные выплаты. Жительница Талицкого района обратилась в ведомство из-за ошибки в документах. Женщина с 1985 по 1989 года работала воспитателем в сельском детском саду и ей полагались компенсации за оплату коммунальных услуг. Но когда свердловчанка обратилась в Управлением социальной политики по Талицкому району, чтобы забрать компенсацию, ей отказали. Всему виной буква «Ё».

- Согласно паспорту, она имеет отчество Семеновна. При этом в трудовой книжке, которая содержит информацию о ее трудовой деятельности, указано отчество «Семёновна», - объясняют в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы доказать – трудовая книжка принадлежит именно этой женщине. В итоге там встали на сторону педагога и признали документ действительным. Теперь воспитательница может получить положенную ей компенсацию.

- После вступления решения суда в законную силу стаж работы, указанный в трудовой книжке, будет основанием для получения заявителем указанных социальных льгот, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU