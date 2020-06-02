Похолодает до -2: на Средний Урал идут заморозки
По данным синоптиков ночью и утром 3 и 4 июня в некоторых районах Свердловской области ожидаются сильные заморозки. Температура опустится до -2. Спасатели МЧС предупредили попросили жителей принять меры, чтобы защитить посаженные овощи и цветы, которые попросту могут погибнуть от холода.
- В период похолодания гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности при использовании печного отопления, электронагревательных приборов и газового оборудования, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Чтобы не заболеть, лучше одевайтесь теплее. Пешеходов и автомобилистов спасатели попросили соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. А если вдруг произошло ЧП – сразу звонить по телефонам: 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU