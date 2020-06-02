2020-06-02T13:51:35+03:00
Общество

Похолодает до -2: на Средний Урал идут заморозки

Горожан просят не нарушать требования пожарной безопасности и теплее одеваться
Мария Трапезникова
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На Средний Урал идут заморозкиНа Средний Урал идут заморозкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным синоптиков ночью и утром 3 и 4 июня в некоторых районах Свердловской области ожидаются сильные заморозки. Температура опустится до -2. Спасатели МЧС предупредили попросили жителей принять меры, чтобы защитить посаженные овощи и цветы, которые попросту могут погибнуть от холода.

- В период похолодания гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности при использовании печного отопления, электронагревательных приборов и газового оборудования, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Чтобы не заболеть, лучше одевайтесь теплее. Пешеходов и автомобилистов спасатели попросили соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. А если вдруг произошло ЧП – сразу звонить по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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